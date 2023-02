Russia | sospesi tutti i voli all’aeroporto di San Pietroburgo

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’aeroporto Pulkovo di Sanha sospesoin arrivo e in partenza nello scalo, senza fornire una motivazione. Lo riferisce l’amministrazione della città su Telegram. Lo spazio aereo in un raggio di 200 Km intornodovrebbe restare chiuso fino alle 13.20 ora locale, riferisce la Tass. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Uomini, soldati, che come fantasmi sono rimastitra realtà e narrazione tragica. L'ipotesi che qualche disperso potesse essere rimasto in, alla luce della documentazione esclusiva ...Uomini, soldati, che come fantasmi sono rimastitra realtà e narrazione tragica. L'ipotesi che qualche disperso potesse essere rimasto in, alla luce della documentazione esclusiva ...

L'aeroporto di San Pietroburgo ha sospeso tutti i voli fino a mezzogiorno (le 10 in Italia), dopo le notizie, diffuse da alcuni media russi, dell'avvistamento di un oggetto misterioso nei cieli. In seguito all'avvistamento sono decollati dei caccia per accertamenti.