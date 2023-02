Russia, Solovyov minaccia l’Italia: “Bastardi, ci vediamo a Milano” – Video (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Bastardi”. Vladimir Solovyov, ‘guru’ della tv russa e star della propaganda di Vladimir Putin, prende di mira l’Italia in uno dei suoi monologhi dedicati alla guerra tra Russia e Ucraina. “Attraverseremo un’altra volta le Alpi, se sarà necessario”, dice nel suo programma sull’emittente Rossya 1. “Vedremo com’è il monumento a Suvorov e vedremo se a Milano ricordano come baciavano le mani dei soldati russi”, aggiunge facendo riferimento alla campagna del generale Aleksandr Vasilevic Suvorov che affrontò le truppe francesi tra Svizzera e Nord Italia nel 1799. “Se volete essere duri con noi, Bastardi, sappiate che i russi partono lentamente ma galoppano veloci”, dice Solovyov, che in passato è stato proprietario di 3 ville sul lago di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “”. Vladimir, ‘guru’ della tv russa e star della propaganda di Vladimir Putin, prende di mirain uno dei suoi monologhi dedicati alla guerra trae Ucraina. “Attraverseremo un’altra volta le Alpi, se sarà necessario”, dice nel suo programma sull’emittente Rossya 1. “Vedremo com’è il monumento a Suvorov e vedremo se aricordano come baciavano le mani dei soldati russi”, aggiunge facendo riferimento alla campagna del generale Aleksandr Vasilevic Suvorov che affrontò le truppe francesi tra Svizzera e Nord Italia nel 1799. “Se volete essere duri con noi,, sappiate che i russi partono lentamente ma galoppano veloci”, dice, che in passato è stato proprietario di 3 ville sul lago di ...

