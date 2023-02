Russia sempre più indipendente nel web: ora ha il suo OS esclusivo, l’isolamento è quasi totale (Di martedì 28 febbraio 2023) È stato progettato un nuovo sistema operativo che potrebbe sostituire, in futuro, tutti quelli che già conosciamo. Di che OS si tratterebbe? Linux, iOS, Android e compagnia bella rientrano tra i sistemi operativi più utilizzati e conosciuti, tant’è che non esiste una singola persona che non faccia uso di un dispositivo con uno di questi OS. Sono i migliori da sempre ed hanno notorietà esattamente per svariati motivi, il che li rende molto utili sotto i tutti punti di vista in pratica. Il nuovo OS russo è già molto usato a Mosca – Computermagazine.itOra sembra che anche la Russia abbia voluto fare un grande passo, proponendo il suo nuovo sistema operativo a seguito della cancellazione di Windows dalla nazione. l’OS prende il nome di M OS, ed è basato su kernel Linux. È stato progettato per essere utilizzato nelle Istituzioni educative ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) È stato progettato un nuovo sistema operativo che potrebbe sostituire, in futuro, tutti quelli che già conosciamo. Di che OS si tratterebbe? Linux, iOS, Android e compagnia bella rientrano tra i sistemi operativi più utilizzati e conosciuti, tant’è che non esiste una singola persona che non faccia uso di un dispositivo con uno di questi OS. Sono i migliori daed hanno notorietà esattamente per svariati motivi, il che li rende molto utili sotto i tutti punti di vista in pratica. Il nuovo OS russo è già molto usato a Mosca – Computermagazine.itOra sembra che anche laabbia voluto fare un grande passo, proponendo il suo nuovo sistema operativo a seguito della cancellazione di Windows dalla nazione. l’OS prende il nome di M OS, ed è basato su kernel Linux. È stato progettato per essere utilizzato nelle Istituzioni educative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Zelensky: «A Bakhmut situazione sempre più complicata» - ilpost : La difesa di Bakhmut è sempre più complicata - chetempochefa : 'Mi piace pensare che le parole di Anna Politkovskaja, che le sono costate la vita, siano semi che prima o poi sboc… - Lukyluke311 : RT @CellaiLuca: @Lukyluke311 Finché dura la guerra sarà sempre più difficile evitare di essere colpiti sempre più in profondità. Se va avan… - h__cabral : RT @Betty36174919: La Russia di ieri non è diversa da quella di oggi in Ucraina. Ovunque passa lascia solo morte, distruzione, brutalità, m… -