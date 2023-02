Russia, Peskov: “Putin si ricandida? Un po’ presto per dirlo” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ “un po’ presto” dire se Vladimir Putin si ricandiderà alla presidenza della Federazione russa nel 2024. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, al quotidiano Izvestia, secondo cui il presidente è occupato in questo momento in altro e non sta pensando all’eventuale campagna elettorale. “Ancora non abbiamo sentito niente da lui, se correrà o meno. Questo significa che è ancora un po’ presto”, ha affermato il portavoce. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ “un po’” dire se Vladimirsi ricandiderà alla presidenza della Federazione russa nel 2024. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry, al quotidiano Izvestia, secondo cui il presidente è occupato in questo momento in altro e non sta pensando all’eventuale campagna elettorale. “Ancora non abbiamo sentito niente da lui, se correrà o meno. Questo significa che è ancora un po’”, ha affermato il portavoce. L'articolo proviene da Italia Sera.

