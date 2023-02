Russia, oggetto volante non identificato vicino San Pietroburgo: chiuso l'aeroporto (Di martedì 28 febbraio 2023) E' stato riaperto l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, in Russia. Lo fa sapere una fonte alla Tass. Secondo il sito d'informazione russo Baza la chiusura era stata disposta dopo l'avvistamento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) E' stato riaperto l'Pulkovo di San, in. Lo fa sapere una fonte alla Tass. Secondo il sito d'informazione russo Baza la chiusura era stata disposta dopo l'avvistamento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Oggetti misteriosi nei cieli, voli bloccati, incendi e attacchi Hacker: cosa sta succedendo in #Russia? - giuliog : RT @Radio1Rai: ??#Russia Riaperto l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. La chiusura era stata disposta dopo l'avvistamento di un oggetto v… - Ex_LucidaFollia : @putino Ma è dimagrito, anche lui oggetto dei razionamenti in Russia? - MenaNews_info : L’oggetto misterioso: i jet di Putin e l’attacco hacker, cosa succede in Russia -