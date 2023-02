Russia in allarme dopo chiusura aeroporto di San Pietroburgo (Di martedì 28 febbraio 2023) A Sud, droni sulla regione di Krasnodar e la repubblica di Adygeya, a Nord l'aeroporto di San Pietroburgo temporaneamente chiuso dopo l'avvistamento di un velivolo non identificato: in Russia è alta tensione per una serie di episodi collegati alla guerra in Ucraina o sospettati di esserlo. A Tuapse, sempre nel kraj di Krasnodar', un drone è probabilmente andato a segno, dato l'incendio che si è sviluppato nella notte in una raffineria del colosso del petrolio Rosneft, controllato dal governo. Le fiamme sono state estinte in poche ore, secondo le agenzie russe e l'amministrazione locale ha rassicurato rispetto alle voci di fuoriuscita di petrolio e fumi tossici. Ma non sfugge a nessuno che la lista di incidenti lasciati senza piena spiegazione si allunga e oggi si aggiunge l'ufficialità dell'abbattimento di due droni. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 febbraio 2023) A Sud, droni sulla regione di Krasnodar e la repubblica di Adygeya, a Nord l'di Santemporaneamente chiusol'avvistamento di un velivolo non identificato: inè alta tensione per una serie di episodi collegati alla guerra in Ucraina o sospettati di esserlo. A Tuapse, sempre nel kraj di Krasnodar', un drone è probabilmente andato a segno, dato l'incendio che si è sviluppato nella notte in una raffineria del colosso del petrolio Rosneft, controllato dal governo. Le fiamme sono state estinte in poche ore, secondo le agenzie russe e l'amministrazione locale ha rassicurato rispetto alle voci di fuoriuscita di petrolio e fumi tossici. Ma non sfugge a nessuno che la lista di incidenti lasciati senza piena spiegazione si allunga e oggi si aggiunge l'ufficialità dell'abbattimento di due droni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : ++ Le nuove prove delle deportazioni di bambini #Ucraina in #Russia ++ Grazie a fonti da #Cecenia e video dell’asse… - incazza1 : RT @TiffanyHurling: Era l'8 agosto del 2002 quando il parlamento russo, la Duma, lanciava l'allarme su HAARP. La Russia metteva in rilievo… - GramsciAG : RT @Anonynewsitaly: Anonymous colpisce ancora: allarme aereo emesso in TV e radio in Russia e Crimea: le autorità affermano di essere state… - Primaonline : Russia, allarme da intelligence: attacchi cyber e disinformazione - DietistaMario : @jacopo_iacoboni Da questo si comprende come il despota #Putin e la sua corte di oligarchi siano 'affamati' di pote… -