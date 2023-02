Russia, il mistero dei droni. Uno caduto vicino Mosca, due abbattuti a Sud. 'Sono ucraini' (Di martedì 28 febbraio 2023) Raffineria a fuoco a Tuapse (non lontano dalla Crimea): 'Avvistati droni, poi le esplosioni'. Il governo di Mosca: 'Due velivoli di Kiev abbattuti' nella regione meridionale di Krasnodar. Un terzo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Raffineria a fuoco a Tuapse (non lontano dalla Crimea): 'Avvistati, poi le esplosioni'. Il governo di: 'Due velivoli di Kiev' nella regione meridionale di Krasnodar. Un terzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Russia, il mistero dei droni. Uno caduto vicino Mosca, 'due ucraini abbattuti' a Sud - NotizieVirgilio : ?? Oggetto non identificato, chiuso spazio aereo Mistero sulla chiusura dello spazio aereo su San Pietroburgo: dall'… - mastrobradipo : Il mistero di #Cobasna, la Santabarbara della #Transnistria. La propaganda russa: un tesoro di armi che fa gola a… - italiatg24 : In libreria ‘Fantasmi dalla Russia’ di Matteo De Santis, il mistero dei dispersi italiani - appleseedpeach : RT @Fata_Turch: Certo è un mistero che il fascino irresistibile della Russia putiniana non attecchisca in chi ne ha provato il feroce tall… -