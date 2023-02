(Di martedì 28 febbraio 2023) La loro sigla è 'PMC', vestono di nero, il loro simbolo è un grosso ragno e un numero, il 4. Laha un nuovo fronte poco conosciuto. Certo, non è la guerra, non è il dissenso, non è l'isolamento ...

La loro sigla è 'PMC', vestono di nero, il loro simbolo è un grosso ragno e un numero, il 4. Laha un nuovo fronte poco conosciuto. Certo, non è la guerra, non è il dissenso, non è l'isolamento internazionale, non è la difficile situazione economica. In queste settimane, l'ordine pubblico ...... fino alle 13.20 ora di Mosca (le 11.20 in Italia) lo spazio aereo su San Pietroburgo, in, ... L'agenzia cita i servizi d'della città.Durante la notte, ha fatto sapere Ria Novosti , i servizi dirussi hanno domato un incendio scoppiato in un deposito di petrolio nel sud della. Poco prima un drone era stato ...

Russia, emergenza gang giovanili: aggressioni e risse nei centri commerciali Globalist.it

Allarme in Russia per un oggetto volante non identificato (un Ufo) su San Pietroburgo, fatto che ha comportato la ciusura dello spazio aereo per un'ora sopra ...Sempre più gang giovanili organizzano assalti, spesso contro immigrati e si sfidano tra di loro in mega-risse nei centri commerciali. Per la polizia una vera e propria emergenza che segna il disagio g ...