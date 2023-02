Rush: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 28 febbraio 2023) Rush: trama, cast, curiosità sul film e la rivalità James Hunt-Niki Lauda su Sky Cinema Questa sera, martedì 28 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Rush, il film del 2013 diretto da Ron Howard basato su una sceneggiatura di Peter Morgan che racconta l’intensa rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Daniel Brühl. Ma qual è la trama? E il cast completo di Rush? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama: la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda Il film racconta è ambientato negli anni ’70 quando esplode in Formula 1 esplode la rivalità sportiva tra i piloti più talentuosi del momento: il britannico James Hunt e l’austriaco Niki Lauda, morto il 20 maggio 2019 all’età di 70 anni. I due, ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023): trama, cast, curiosità sule la rivalità James Hunt-Niki Lauda su Sky Cinema Questa sera, martedì 28 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda, ildel 2013 diretto da Ron Howard basato su una sceneggiatura di Peter Morgan che racconta l’intensa rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Daniel Brühl. Ma qual è la trama? E il cast completo di? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama: la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda Ilracconta è ambientato negli anni ’70 quando esplode in Formula 1 esplode la rivalità sportiva tra i piloti più talentuosi del momento: il britannico James Hunt e l’austriaco Niki Lauda, morto il 20 maggio 2019 all’età di 70 anni. I due, ...

