Rugby, Sei Nazioni 2023: arriva il bollettino su Ange Capuozzo, a rischio le prossime due partite (Di martedì 28 febbraio 2023) Se n’è parlato negli ultimi due giorni, ora arrivano, dopo tante indiscrezioni, anche le prime ufficialità. Non è definitivamente concluso il Sei Nazioni 2023 di Rugby per l’estremo azzurro Ange Capuozzo dopo il match con l’Irlanda all’Olimpico. Si parlava di un infortunio che avrebbe messo fuori gioco la stella tricolore nelle ultime due partite, invece, al momento la Federazione Italiana Rugby si tiene cauta e lascia aperto uno spiraglio. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno e la speranza è ovviamente quello di ritrovarlo per i match con Galles e Scozia, dove gli azzurri andranno a caccia della prima vittoria nel torneo. Rugby, cosa si è fatto Ange Capuozzo contro l’Irlanda? L’infortunio è ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Se n’è parlato negli ultimi due giorni, orano, dopo tante indiscrezioni, anche le prime ufficialità. Non è definitivamente concluso il Seidiper l’estremo azzurrodopo il match con l’Irlanda all’Olimpico. Si parlava di un infortunio che avrebbe messo fuori gioco la stella tricolore nelle ultime due, invece, al momento la Federazione Italianasi tiene cauta e lascia aperto uno spiraglio. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno e la speranza è ovviamente quello di ritrovarlo per i match con Galles e Scozia, dove gli azzurri andranno a caccia della prima vittoria nel torneo., cosa si è fattocontro l’Irlanda? L’infortunio è ...

