Rugby, il ranking mondiale aggiornato: il Galles crolla, top 10 a rischio (Di martedì 28 febbraio 2023) Nel weekend è tornato il Guinness Sei Nazioni e, dunque, sono tornate in campo alcune delle nazionali più forti al mondo. Niente sorprese sui campi del Vecchio Continente, con Irlanda, Inghilterra e Francia che si sono imposte – seppur soffrendo – contro Italia, Galles e Scozia. Risultati che non smuovono quasi il ranking mondiale, dove solo il Galles continua la sua caduta libera. Non cambia la classifica in vetta, dunque, con l'Irlanda che si conferma al primo posto con 91,33 punti, seguita dalla Francia che battendo la Scozia guadagna qualche centesimo di punto e arriva a 89,47 punti. Non cambia l'ultimo gradino del podio con la Nuova Zelanda che mantiene la terza posizione con 88,98 punti davanti al Sudafrica che ha 88,97 punti. Si conferma al quinto posto del ranking la Scozia che ha 83,26 punti ...

