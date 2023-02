Rugby | Fir | trauma muscolo scheletrico alla spalla sinistra per Capuozzo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Lo staff medico della Nazionale ItalianaMaschile, in base alle risultanze degli esami strumentali effettuati successivamente all'incontro internazionale Italia v Irlanda, informa che Angeha riscontrato una carico della sp. L'atleta effettuerà, sotto la supervisione dello staff sanitario della Squadra Nazionale, ulteriori accertamenti in occasione del prossimo raduno della Nazionale per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Sei Nazioni 2023.

