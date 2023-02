Rugby, cosa si è fatto Ange Capuozzo contro l’Irlanda? L’infortunio è serio (Di martedì 28 febbraio 2023) Lascia un pesante strascico il ko subito dall’Italia sabato all’Olimpico contro l’Irlanda. Ange Capuozzo, il giovane estremo e uomo di punta della squadra di Kieran Crowley, si è infortunato seriamente e per lui, anche se manca l’ufficialità, il Sei Nazioni 2023 è già finito. A dirlo è la stampa francese, mentre manca ancora la comunicazione ufficiale del team di Capuozzo, cioè il Tolosa. Secondo Rugbyrama, infatti, l’estremo azzurro ha subito la frattura della scapola nel finale del match contro l’Irlanda e i tempi di recupero non sarebbero inferiori alle quattro settimane. Sei Nazioni, dunque, finito per il giocatore italo-francese, che salterà le due sfide contro Galles e Scozia. Capuozzo è stato preso di mira più ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Lascia un pesante strascico il ko subito dall’Italia sabato all’Olimpico, il giovane estremo e uomo di punta della squadra di Kieran Crowley, si è infortunato seriamente e per lui, anche se manca l’ufficialità, il Sei Nazioni 2023 è già finito. A dirlo è la stampa francese, mentre manca ancora la comunicazione ufficiale del team di, cioè il Tolosa. Secondorama, infatti, l’estremo azzurro ha subito la frattura della scapola nel finale del matche i tempi di recupero non sarebbero inferiori alle quattro settimane. Sei Nazioni, dunque, finito per il giocatore italo-francese, che salterà le due sfideGalles e Scozia.è stato preso di mira più ...

