Ruba 25 mila euro di materiale storico, arrestato un 60enne (Di martedì 28 febbraio 2023) per il reato di furto aggravato Ruba 25 mila euro di materiale storico, 60enne finito nei guai. Venerdì scorso la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di F.U., classe ’63, per il reato di furto aggravato. Risultano acquisiti gravi indizi di colpevolezza per ritenere che il destinatario del citato provvedimento restrittivo, nella notte del 15 dicembre 2022, si era introdotto presso la sede della società “USMEN” e della Fondazione “Salvatore” ubicata in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n.9/A, asportando materiale tecnico-scientifico, in parte storico, per un valore complessivo di circa ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) per il reato di furto aggravato25difinito nei guai. Venerdì scorso la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di F.U., classe ’63, per il reato di furto aggravato. Risultano acquisiti gravi indizi di colpevolezza per ritenere che il destinatario del citato provvedimento restrittivo, nella notte del 15 dicembre 2022, si era introdotto presso la sede della società “USMEN” e della Fondazione “Salvatore” ubicata in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n.9/A, asportandotecnico-scientifico, in parte, per un valore complessivo di circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vivere_Napoli : Ruba medicinali nella farmacia in cui lavora e li rivende, sequestro da 150 mila euro - UsqueBlu : @chiaravillage Abbiamo vissuto Mauro marin, Cristina che ruba la vincita a taricone, guendalina ormai sappiamo megl… - evitami_ : Lei sempre sorridente nonostante se ne frega di tutto, di tutti, ruba vino, sigarette, insulta, prende mila euro a… - angeloblue58 : RT @NicolaIndelica6: @angeloblue58 Svizzera ruba 38.000 carriera politica finita 14 mesi di reclusione… Germania ruba 10.000 euro carriera… - Salva001622 : @matteosalvinimi a Matte, la signora non ruba 20 30 mila euro al mese alla comunità come fai tu! Deve rubare due p… -