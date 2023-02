Round Britain eRIB | un 17enne e il giro della Gran Bretagna in gommone elettrico

eRIB ovvero la circumnavigazione della Gran Bretagna in gommone elettrico. La sfida è del quasi diciassettenne Harry Besley che 'guida barche da prima che potesse camminare'. Obiettivo: ...epa10049843 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during their men's 4thmatch at the Wimbledon Championships in Wimbledon,, 03 July 2022. EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY ATP Marsiglia 2023: Sinner dovrebbe esserci, quando gioca Oggi, lunedì 20 febbraio ...Nell'estate 2023, quando avrà compiuto 17 anni, darà vita così all'iniziativaElectric Rib , un evento senza scopo di lucro che mira "a sostenere la transizione dell'industria marittima ...

A 17 anni tenta il giro del Regno Unito in gommone elettrico Vaielettrico.it

Jon Rahm is in the midst of an incredible stretch of dominance but the Spaniard said on Tuesday that his game is not yet firing on all cylinders ahead of this week's Arnold Palmer Invitational in ...Taking a near-two- tonne pick-up truck racing is like asking a lumberjack to ballet dance, don’t you think Like lumberjacks, pick-up trucks are big and strong and excellent wit ...