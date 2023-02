Rosa Chemical | la hit sanremese Made in Italy è disco d’oro

(Di martedì 28 febbraio 2023)in, il brano con cuiha partecipato per la prima volta in carriera al Festival di Sanremo, è certificatoin, il brano con cuiha partecipato per la prima volta alla 73° del Festival di Sanremo, è certificato. Scritto da Manuel Franco Rocati () e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta,insi trova attualmente in posizione #9 nella Top 50 Italia di Spotify ed ha debuttato all’ottavo posto nella Top Songs Debut Global della settimana di uscita. È un brano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo oltre 48 ore, ancora silenzio. Inaudito che @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi reputino il pestaggio di student… - captblicero : Dopo le Ong, gli anarchici e Rosa Chemical, il governo Meloni e la destra hanno individuato un nuovo, temibile nemi… - trash_italiano : La procura della Repubblica di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto di Pro Vita nei confronti di Fedez e… - chiarasdump : RT @sailorlagna: Rosa Chemical spiegaci la tua skincare routine sinceramente non ci interessa altro #Sanremo2023 #domenicain - Florasays11 : @BITCHYFit Paola e Chiara con rosa chemical alla fashion week -

Tra questi spicca, una personalità molto attesa nell'annata in questione . Proprio costui si è reso protagonista di un gesto che avrebbe fatto infuriare Chiara Ferragni , moglie di ...Nel dettaglio hanno venduto 50 mila copie Elodie con Due ; i Coma_Cose con L'Addio ; Colapesce e Dimartino con Splash; Ultimo con Alba; Tananai con Tango econ Made In Italy . Ma non è ...Infine i rumors sulla presunta (o vera) crisi con Fedez dopo il bacio con. Crisi, forse, smentita dalla pubblicazione di una foto in cui i coniugi si danno la mano proprio durante i ...

Rosa Chemical ospite da Fabio Fazio confessa: "Io e Fedez ci siamo sentiti dopo" la Repubblica

Vediamo che cosa ha detto il cantante Rosa Chemical in diretta tv, la confessione è arrivata proprio in queste ore e nessuno se lo sarebbe mai aspettato.Incredibile ma vero, "Made in Italy", il brano con cui ROSA CHEMICAL ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo di quest'anno, è stato certificato DISCO ...