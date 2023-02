Ronaldo, premio Nobel per calcio e pace fra Israele e Arabia Saudita (Di martedì 28 febbraio 2023) Cristiano Ronaldo premio Nobel per la pace. Semplice provocazione? Non esattamente. Se ne parla in Israele, e non solo, a riprova che il calcio non è solo un gioco. È oramai chiaro anche ai più sprovveduti che calcio, politica e geopolitica siano un vero e proprio “triplete”: la politica ha bisogno del calcio e viceversa, ed entrambi i fattori disegnano vere e proprie strategie geopolitiche. Una tendenza globale, ma che vede un grande protagonismo nella regione “Mena”, Medio Oriente e Nord Africa, con i recenti mondiali del Qatar e l’ultimo trasferimento della star planetaria Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, all’Al-Nassr di Riad. E qual è la faglia più profonda che attraversa il Medio Oriente se ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Cristianoper la. Semplice provocazione? Non esattamente. Se ne parla in, e non solo, a riprova che ilnon è solo un gioco. È oramai chiaro anche ai più sprovveduti che, politica e geopolitica siano un vero e proprio “triplete”: la politica ha bisogno dele viceversa, ed entrambi i fattori disegnano vere e proprie strategie geopolitiche. Una tendenza globale, ma che vede un grande protagonismo nella regione “Mena”, Medio Oriente e Nord Africa, con i recenti mondiali del Qatar e l’ultimo trasferimento della star planetaria Cristianoin, all’Al-Nassr di Riad. E qual è la faglia più profonda che attraversa il Medio Oriente se ...

