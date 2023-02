Roma | ubriachi litigano e devastano tornello della stazione Basilica di San Paolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 febbraio 2023) . I soggetti che hanno compiuto l’atto, erano in evidente stato di alterazione. Come arrivati ai tornelliMetro B del quartiere su via Ostiense, prima hanno cominciato a offendere i pendolari che entravano e uscivano dalla notano, poi sono andato in escandescenza: questo perché qualcuno, molto probabilmente, ha risposto ai loro insulti, probabilmente portandoli a litigare tra loro. Ubriaco distruggenella Metro diCome riporta il profilo Instagram di Welcome To Favelas, l’episodio riguarderebbe addirittura un principio di rissa tra dueall’interno. Come riporta infatti la pagina, “Due fuori di testa senza alcun motivo apparente sfondano letteralmente un, bestemmiando e ...