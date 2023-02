Roma, tendopoli abusiva sotto le mura Aureliane: migranti sgomberati (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Blitz delle forze dell’ordine nella tendopoli di viale Pretoriano, nei pressi della stazione Termini a Roma: è stata infatti sgomberata e bonificata l’area delle Mure Aureliane dove erano presenti numerosi insediamenti abusivi, oggetto nelle scorse settimane di segnalazioni e denunce. Sul posto operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, insieme ad agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Sono state individuate oltre trenta tende, utilizzate come ricovero di fortuna da circa quaranta persone senza dimora: fra queste, per otto stranieri sono in corso accertamenti per valutarne la regolarità sul territorio nazionale. L’intervento è stato deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma, Bruno Frattasi, e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023)– Blitz delle forze dell’ordine nelladi viale Pretoriano, nei pressi della stazione Termini a: è stata infatti sgomberata e bonificata l’area delle Muredove erano presenti numerosi insediamenti abusivi, oggetto nelle scorse settimane di segnalazioni e denunce. Sul posto operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, insieme ad agenti della Polizia locale diCapitale. Sono state individuate oltre trenta tende, utilizzate come ricovero di fortuna da circa quaranta persone senza dimora: fra queste, per otto stranieri sono in corso accertamenti per valutarne la regolarità sul territorio nazionale. L’intervento è stato deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di, Bruno Frattasi, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Roma, sgomberata tendopoli nei pressi della stazione Termini - gatta_pantera : RT @localteamtv: Roma, sgomberata tendopoli in viale Pretoriano #Roma #sgombero #tendopoli #localteam - InvictusNon : Roma, sgomberata tendopoli in viale Pretoriano - TuttoQuaNews : RT @rep_roma: Sgomberate le tendopoli dei senzatetto: due operazioni vicino alla stazione Termini e alle Mura Aureliane [aggiornamento dell… - mauri48aho : Roma, sgomberata tendopoli in viale Pretoriano -