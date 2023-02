Roma, rimossa la tendopoli davanti all’Ufficio Immigrazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma. Avevano improvvisato una tendopoli che occupava l’intero marciapiede, così come una parte della strada stessa, la quale era di solito riservata al transito degli autobus di linea. Decine e decine di posti letto di fortuna per gli immigrati irregolari nella Capitale. Ovviamente, la cosa era sotto gli occhi di tutti, compresi quelli degli agenti di Polizia Locale e di Stato. Senza contare, che il tutto era a pochi passi dall’Ufficio Immigrazione. Roma, accampamento abusivo davanti all’Ufficio Immigrazione: strada occupata dalla tendopoli (VIDEO) La tendopoli vicino all’Ufficio Immigrazione Siamo a Roma, precisamente in via Patini, incrocio Via Salviati, nei pressi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023). Avevano improvvisato unache occupava l’intero marciapiede, così come una parte della strada stessa, la quale era di solito riservata al transito degli autobus di linea. Decine e decine di posti letto di fortuna per gli immigrati irregolari nella Capitale. Ovviamente, la cosa era sotto gli occhi di tutti, compresi quelli degli agenti di Polizia Locale e di Stato. Senza contare, che il tutto era a pochi passi d, accampamento abusivo: strada occupata dalla(VIDEO) LavicinoSiamo a, precisamente in via Patini, incrocio Via Salviati, nei pressi ...

