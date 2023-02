Roma, ragazzini picchiati e minacciati con un coltello a Villa Borghese: ‘Dateci i soldi’ (Di martedì 28 febbraio 2023) Doveva essere un pomeriggio, un venerdì, come tanti. Di quelli che si trascorrono tra amici e fidanzati, dopo la scuola: una chiacchierata sulla panchina nel parco di Villa Borghese, le idee per il fine settimana. Tutto normale e così tranquillo se non fosse che questa volta, però, due ragazzi che erano in quell’area verde, a Roma, sono stati aggrediti alle spalle. E minacciati da due coetanei, che armati di coltello li hanno spaventati e derubati. Questo è quello che è successo nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando gli agenti della Sezione Volanti e del II Distretto Salario Parioli sono intervenuti a Villa Borghese, dopo la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia di adolescenti. Il racconto delle vittime derubate a Villa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Doveva essere un pomeriggio, un venerdì, come tanti. Di quelli che si trascorrono tra amici e fidanzati, dopo la scuola: una chiacchierata sulla panchina nel parco di, le idee per il fine settimana. Tutto normale e così tranquillo se non fosse che questa volta, però, due ragazzi che erano in quell’area verde, a, sono stati aggrediti alle spalle. Eda due coetanei, che armati dili hanno spaventati e derubati. Questo è quello che è successo nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando gli agenti della Sezione Volanti e del II Distretto Salario Parioli sono intervenuti a, dopo la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia di adolescenti. Il racconto delle vittime derubate a...

