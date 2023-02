Roma, pecora uccisa a bastonate: presidio notturno a Monte Mario, oggi i testimoni andranno a depositare foto e video (Di martedì 28 febbraio 2023) Una violenza terribile, crudele quella che un uomo – lo scorso 26 febbraio – avrebbe inflitto ad una pecora, bastonata fino ad ucciderla. I lamenti, le urla strazianti del povero animale, nulla ha fermato la furia dell’uomo che, peraltro, non è nuovo a simili comportamenti. Infatti, già un’altra volta la stessa persona aveva ucciso un’altra pecora secondo le medesime, efferate modalità. Ad accorgersi dell’accaduto e a documentarlo con foto e video, i vicini di casa che hanno poi segnalato la vicenda a un’associazione animalista. Roma, uccide una pecora a bastonate e la nasconde in una carriola: scoperto dai residenti (foto) Le continue violenze verso gli animali e il presidio questa notte L’uomo responsabile di simili violenze vive a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Una violenza terribile, crudele quella che un uomo – lo scorso 26 febbraio – avrebbe inflitto ad una, bastonata fino ad ucciderla. I lamenti, le urla strazianti del povero animale, nulla ha fermato la furia dell’uomo che, peraltro, non è nuovo a simili comportamenti. Infatti, già un’altra volta la stessa persona aveva ucciso un’altrasecondo le medesime, efferate modalità. Ad accorgersi dell’accaduto e a documentarlo con, i vicini di casa che hanno poi segnalato la vicenda a un’associazione animalista., uccide unae la nasconde in una carriola: scoperto dai residenti () Le continue violenze verso gli animali e ilquesta notte L’uomo responsabile di simili violenze vive a ...

