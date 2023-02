Roma, morte Francesco Vitale: il pr aveva un debito di mezzo milione per droga (Di martedì 28 febbraio 2023) Un debito da mezzo di milione di euro. Questo ci sarebbe dietro la morte del pr 45enne Francesco Vitale, che gli amici chiamavano affettuosamente ‘Ciccio Barbuto’. Una somma considerevole che, secondo gli investigatori, potrebbe dipendere da un giro di droga. Seppure il fratello del pr quando ha denunciato la scomparsa si sarebbe detto preoccupato un considerevole debito di gioco contratto da Francesco. Le indagini proseguono Si indaga ancora per mettere insieme tutti i tasselli sulla vita e, quindi, sulla morte di Vitale. L’idea che si sta facendo spazio è che il pr sia stato sequestrato e sia precipitato, forse, in un tentativo di fuga. Ancora tante domande senza risposta e per rispondere alle quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Undadidi euro. Questo ci sarebbe dietro ladel pr 45enne, che gli amici chiamavano affettuosamente ‘Ciccio Barbuto’. Una somma considerevole che, secondo gli investigatori, potrebbe dipendere da un giro di. Seppure il fratello del pr quando ha denunciato la scomparsa si sarebbe detto preoccupato un considerevoledi gioco contratto da. Le indagini proseguono Si indaga ancora per mettere insieme tutti i tasselli sulla vita e, quindi, sulladi. L’idea che si sta facendo spazio è che il pr sia stato sequestrato e sia precipitato, forse, in un tentativo di fuga. Ancora tante domande senza risposta e per rispondere alle quali ...

