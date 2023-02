Roma | Meleo-Festa M5s | “Caos al Mercato dei Fiori | no par condicio su assegnazione banchi”

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 febbraio 2023) “aldei, non si tutela la parnell’dei. Lo denunciano 59 dei 63 esercenti, i quali hanno scritto al nuovo Direttore comunale dei Mercati all’Ingrosso per evidenziare una situazione di scarsa trasparenza: infatti lo stesso Direttore avrebbe indetto un’assemblea per la scelta dei posti, alla quale avrebbero partecipato però solo una manciata di commercianti. Ildei, ricordiamolo, è stato spostato dalla sua sede storica di via Trionfale in una tensostruttura in viale Togliatti, ancora non completamente allestita, vessata da criticità strutturali e priva di spazi sufficienti. Un’operazione costata 500mila euro alle casse diCapitale. Nella generale incertezza sul futuro del ...