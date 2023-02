Roma-Lido, la rabbia del Comitato Pendolari: “Che fine anno fatto i 2 treni promessi?” (Di martedì 28 febbraio 2023) Ostia – “Dopo un periodo (breve) in cui aveva cercato di capire la situazione dei trasporti a Roma ed in particolare della Roma Lido, l’assessore capitolino alla Mobilità Patané, se ne è rapidamente lavato le mani: con la scusa che Atac usciva dal gioco, le ferrovie ex concesse non lo avrebbero riguardato più”. Così, in un comunicato stampa il Comitato Pendolari Roma Ostia, tuona contro il Campidoglio, ricordando che il 21 febbraio scorso lo stesso assessore “è stato chiamato a rispondere ad un’interrogazione del consigliere Francesco Carpano, riguardante i 2 treni dalla Metro A, dello stesso costruttore CAF, modello 300, lotto di fabbricazione e periodo di fornitura, degli 8 già passati da anni alla Lido dalla Metro A. Questi 2 treni ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Ostia – “Dopo un periodo (breve) in cui aveva cercato di capire la situazione dei trasporti aed in particolare della, l’assessore capitolino alla Mobilità Patané, se ne è rapidamente lavato le mani: con la scusa che Atac usciva dal gioco, le ferrovie ex concesse non lo avrebbero riguardato più”. Così, in un comunicato stampa ilOstia, tuona contro il Campidoglio, ricordando che il 21 febbraio scorso lo stesso assessore “è stato chiamato a rispondere ad un’interrogazione del consigliere Francesco Carpano, riguardante i 2dalla Metro A, dello stesso costruttore CAF, modello 300, lotto di fabbricazione e periodo di fornitura, degli 8 già passati da anni alladalla Metro A. Questi 2...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettadiroma : Il 27 febbraio a Roma – Lido di Ostia, nel Centro Olimpico delle Arti Marziali, il fijpresidente FIJLKAM (Federazio… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: DAL LIDO DI ROMA _______ Ostia - TplRoma : Metromare, a giugno 4 treni revisionati in servizio ?? - OQuotidianaBlog : Metromare, a giugno 4 treni revisionati in servizio - TeoOrlando1 : @InfoAtac Ho capito. Ho rimediato (si fa per dire) con 08+Roma-Lido, attesa 23 minuti...Potreste dire ai responsabi… -

BOOKCIAK, AZIONE! - Al via le iscrizioni della X!! edizione La cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 agosto al Lido di Venezia negli spazi delle Giornate ... col patrocinio dell'Assessorato alla cultura di Roma, sotto gli del Centro per il libro e la ... Eccellenze sportive del Collatino Domenica 26 febbraio 2023, nella bella cornice del Centro Olimpico Matteo Pellicone (Lido Castel Fusano - Ostia), centro tecnico federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate ...Studi di Roma ... Calcio a 5: pareggio interno per il Modena Cavezzo, non si ferma la Pro Patria San Felice ...- 0 Sporting Hornets Roma - Futsal Cesena 5 - 6 Active Network Futsal - Lazio C5 1 - 3 Città di Massa C5 - Saviatesta Mantova 3 - 4 Modena Cavezzo Futsal - CLN CUS Molise 2 - 2 Roma C5 - Todis Lido ... La cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 agosto aldi Venezia negli spazi delle Giornate ... col patrocinio dell'Assessorato alla cultura di, sotto gli del Centro per il libro e la ...Domenica 26 febbraio 2023, nella bella cornice del Centro Olimpico Matteo Pellicone (Castel Fusano - Ostia), centro tecnico federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate ...Studi di......- 0 Sporting Hornets- Futsal Cesena 5 - 6 Active Network Futsal - Lazio C5 1 - 3 Città di Massa C5 - Saviatesta Mantova 3 - 4 Modena Cavezzo Futsal - CLN CUS Molise 2 - 2C5 - Todis... Roma-Lido, la rabbia del Comitato Pendolari: "Che fine anno fatto i ... Il Faro online Ferrovie, la linea Novara-Biella-Santhià tra le peggiori 10 d’Italia La linea Novara-Biella-Santhià tra le peggiori 10 d’Italia. Lo dice la classifica di Legambiente, di cui si è occupato Sky TG24 di ieri, mercoledì 22 febbraio, con la nostra linea in compagnia di ex C ... Le linee di trasporto peggiori d'Italia Legambiente mette in fila tutte le criticità riscontrate dai passeggeri delle linee ferroviarie italiane. Da Roma a Napoli, passando per Milano e Genova: nessuna Regione sfugge al rapporto ... La linea Novara-Biella-Santhià tra le peggiori 10 d’Italia. Lo dice la classifica di Legambiente, di cui si è occupato Sky TG24 di ieri, mercoledì 22 febbraio, con la nostra linea in compagnia di ex C ...Legambiente mette in fila tutte le criticità riscontrate dai passeggeri delle linee ferroviarie italiane. Da Roma a Napoli, passando per Milano e Genova: nessuna Regione sfugge al rapporto ...