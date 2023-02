Roma, incubo Cremonese: Tsadjout-Ciofani, Mou ora è quinto (Di martedì 28 febbraio 2023) Cremona – La Cremonese batte la Roma 2-1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista la prima vittoria in campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i capitolini in Coppa Italia, si impone con i gol di Tsadjout al 17? e di Ciofani, a segno su rigore all’83’. Per la Roma allenata da Mourinho, espulso all’inizio della ripresa, momentaneo pareggio di Spinazzola al 71?. Il successo consente alla Cremonese di salire a 12 punti, di scavalcare la Sampdoria e lasciare l’ultimo posto in classifica. La Roma, ferma a quota 44, è quinta alle spalle della Lazio. Il match Dopo la sfida vinta dai lombardi in Coppa Italia, Mourinho per la replica in Serie A punta inizialmente su Belotti, dopo la bella prestazione in Europa League con ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Cremona – Labatte la2-1 nel match valido per la 24esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista la prima vittoria in campionato. La formazione lombarda, già capace di eliminare i capitolini in Coppa Italia, si impone con i gol dial 17? e di, a segno su rigore all’83’. Per laallenata da Mourinho, espulso all’inizio della ripresa, momentaneo pareggio di Spinazzola al 71?. Il successo consente alladi salire a 12 punti, di scavalcare la Sampdoria e lasciare l’ultimo posto in classifica. La, ferma a quota 44, è quinta alle spalle della Lazio. Il match Dopo la sfida vinta dai lombardi in Coppa Italia, Mourinho per la replica in Serie A punta inizialmente su Belotti, dopo la bella prestazione in Europa League con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, la Cremonese conquista la sua prima vittoria in campionato dopo 24 giorna… - Filo2385Filippo : RT @CB_Ignoranza: Dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, la Cremonese conquista la sua prima vittoria in campionato dopo 24 giornate pro… - ilfaroonline : #CremoneseRoma finisce 2-1. Prima vittoria in campionato per la Cremonese che scavalca la Samp. #Mourinho, fermo a… - Cristin44146170 : RT @CB_Ignoranza: Dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, la Cremonese conquista la sua prima vittoria in campionato dopo 24 giornate pro… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Dopo averla eliminata dalla Coppa Italia, la Cremonese conquista la sua prima vittoria in campionato dopo 24 giornate pro… -

Roma, che tonfo! Una clamorosa Cremonese vince la prima gara in campionato Dopo lo Spezia dell'era Garcia - Fonseca ecco un altro incubo romanista. È la Cremonese, che dopo la Coppa Italia batte ancora i giallorossi per 2 - 1, impedendo alla Roma di agganciare Inter e Milan al secondo posto. Fosse per la Cremonese, probabilmente ... Appalti fraudolenti e corruzione. Un anno di malversazioni nel Lazio Con una relazione da incubo che ha messo in fila un anno di malversazioni dei fondi pubblici. ... alla gestione degli appalti dei canili comunali di Roma, che ha sottratto alle casse pubbliche 27 ... Milan, abbondanza e tagli: la rivoluzione di Pioli sulla destra Ecco cosa può succedereE' un Milan diverso quello che ha rialzato la testa dopo un mese da incubo. ... da quel pareggio sciagurato contro la Roma. Contro l'Atalanta è stato fatto quello step che mister ... Dopo lo Spezia dell'era Garcia - Fonseca ecco un altroromanista. È la Cremonese, che dopo la Coppa Italia batte ancora i giallorossi per 2 - 1, impedendo alladi agganciare Inter e Milan al secondo posto. Fosse per la Cremonese, probabilmente ...Con una relazione dache ha messo in fila un anno di malversazioni dei fondi pubblici. ... alla gestione degli appalti dei canili comunali di, che ha sottratto alle casse pubbliche 27 ...Ecco cosa può succedereE' un Milan diverso quello che ha rialzato la testa dopo un mese da. ... da quel pareggio sciagurato contro la. Contro l'Atalanta è stato fatto quello step che mister ... Roma, incubo Cremonese: Tsadjout-Ciofani, Mou ora è quinto Il Faro online Cremonese-Roma, Mourinho scatenato: faccia a faccia ed espulsione Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Terni, amputate gambe e braccia ad una donna per tumore inesistente Amputate gambe e braccia per un tumore inesistente: è l'incubo di Anna Leonori, una donna di 46 anni di Terni, madre di due figli ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Amputate gambe e braccia per un tumore inesistente: è l'incubo di Anna Leonori, una donna di 46 anni di Terni, madre di due figli ...