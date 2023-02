Roma | furia Mourinho dopo l’espulsione | “Non sono pazzo | valuterò le vie legali”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A laè incredibilmente caduta a Cremona. Primo successo per i lombardi. Nel primo posticipo di questa ventiquattresima giornata di Serie A ladi Josènon ha sfruttato il passo falso dell’Inter ed ha clamorosamente perso a Cremona. Storico successo per la squadra di Ballardini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : #SerieA, furia #Mourinho nel post partita di #CremoneseRoma: 'Il quarto uomo mi ha insultato' - sportmediaset : Furia Mourinho contro il quarto uomo: 'Valuto qualcosa a livello legale' #mourinho #cremoneseroma #serra… - sportli26181512 : Roma, Mourinho durissimo: ‘Voglio sapere se posso muovermi per vie legali…’: Jose Mourinho é una furia al termine d… - lo_ferrante64 : A furia di gufare ci siete riusciti . Bravi tutti al Roma Twitter complimenti.??????#CremoneseRoma - sportface2016 : #CremoneseRoma, #Mourinho è una furia. Espulso per proteste, va a muso duro col quarto uomo #Serra: 'Devi mandare v… -

2 Jose Mourinho é unaal termine della sconfitta della suacontro la Cremonese: 'Non sono un pazzo. Per la reazione che ho avuto bisogna sapere cosa è successo. Bisogna sapere se posso muovermi da un punto di ...Mourinho espulso, salta la Juventus Il tecnico portoghese infatti è stato espulso dal direttore di gara dopo che il tecnico dellaha avuto un acceso diverbio col quarto uomo Serra. Dunque ......di minuti dall'inizio del secondo tempo di Cremonese -. Mou, che già aveva gradito poco la direzione arbitrale nel primo tempo, se l'è presa con l'arbitro Piccinini ma, a scatenare la sua, ...

Mourinho salta Roma-Juventus! Furia a Cremona Tuttosport

La gara tra Cremonese e Roma sta regalando emozioni dentro e fuori il campo. Vantaggio iniziale dei grigiorossi con Tsadjout al 17' del primo tempo. Ma non solo quello che accade in campo sta catturan ...Rosso all'allenatore della Roma proprio all'inizio del secondo tempo, che non la prende bene: ecco cos'è successo a bordo campo ...