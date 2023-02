Roma, fattore secondo tempo: solo 8 gol incassati. Ma la Cremonese nella ripresa è un’altra squadra (Di martedì 28 febbraio 2023) Un gol, o due, nel primo tempo per poi gestire cambi ed energie nella ripresa. Tra difficoltà e copioni diversi, le ultime due partite della Roma contro Salisburgo e Verona hanno un unico filo conduttore, che ha visto i giallorossi partire forte, per poi allentare ritmi e pressione nella ripresa. “Dobbiamo cercare di sbloccarla subito, per poi portarci tutti dietro”, si era fatto scappare Gianluca Mancini alla vigilia del match poi vinto contro gli austriaci nello spareggio di Europa League. E un copione simile si è visto anche in altre vittorie del 2023: contro l’Empoli (2-0), in casa dello Spezia (0-2), con la Fiorentina (2-0) e con il Bologna (1-0). Non a caso i giallorossi vantano la miglior difesa dei secondi tempi in stagione, con soli otto gol incassati. ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Un gol, o due, nel primoper poi gestire cambi ed energie. Tra difficoltà e copioni diversi, le ultime due partite dellacontro Salisburgo e Verona hanno un unico filo conduttore, che ha visto i giallorossi partire forte, per poi allentare ritmi e pressione. “Dobbiamo cercare di sbloccarla subito, per poi portarci tutti dietro”, si era fatto scappare Gianluca Mancini alla vigilia del match poi vinto contro gli austriaci nello spareggio di Europa League. E un copione simile si è visto anche in altre vittorie del 2023: contro l’Empoli (2-0), in casa dello Spezia (0-2), con la Fiorentina (2-0) e con il Bologna (1-0). Non a caso i giallorossi vantano la miglior difesa dei secondi tempi in stagione, con soli otto gol. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Roma, fattore secondo tempo: 8 gol incassati. Ma la #Cremonese nella ripresa è un'altra squadra - AndreaCav2016 : RT @chr_masset: #Roma Alla @ItalyMFA sostanziale incontro con @edmondocirielli - cooperazione transfrontaliera ???????? - impegno congiunto… - chr_masset : #Roma Alla @ItalyMFA sostanziale incontro con @edmondocirielli - cooperazione transfrontaliera ???????? - impegno c… - LetFootballRise : @Federic35841983 @asrsupporter Stare in rosa non è un fattore rilevante. Quello che conta è se hanno dimostrato di… - asromaliveit1 : ?? Fattore 'azzurro' nelle ultime uscite della #ASRoma. Doppio rinnovo in arrivo in casa giallorossa, con le conferm… -