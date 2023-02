Roma-Cremonese | Mourinho espulso attacca il quarto uomo | «Forse non vuole che sia in panchina contro la Juventus»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre lafesteggia la sua prima vittoria in campionato, superando 2-1 lain casa,nel post partita è una furiail. «C’è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo», ha detto ai microfoni di Dazn, bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini (l’arbitro, ndr)mi ha dato il rosso su suggerimento delarbitro». Secondo l’allenatore portoghese infatti, le frasi e il tono delnon sarebbero state professionali. «Serra non ha avuto l’onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione», ha proseguito il tecnico, «vorrei capire se c’è l’audio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Back to league action… ?? ?? Cremonese ? 18:30 ??? Giovanni Zini Stadium ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma #CremoneseRoma - angelomangiante : Contro la Cremonese era il punto più basso dell'anno per la Roma in Coppa Italia. Contro la Cremonese è ora il pun… - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - LucaHoganC : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: con questa vittoria contro la Roma, la Cremonese ha interrotto la striscia senza successi più lunga registrata da… - JSpark808 : RT @cenciobuga: chiedo scusa per aver detto che il milan è una rivale della roma questi si devono paragonare a cremonese e samp -

Prima vittoria in campionato per lache batte 2 - 1 la. Subito aggressivi i giallorossi, Wijnaldum imbeccato in area tenta un tiro cross basso in mezzo che sfiora il palo. Al 9' prova ...Non deve fare nemmeno troppi miracoli, ma quando laarriva in area ha i tempi giusti soprattutto nelle uscite basse. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ......30 Verona - Fiorentina 0 - 3 20:45 Lazio - Sampdoria 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Villarreal - Getafe 2 - 1 BASKET - SERIE A2 20:30 Cantù - Latina 90 - 62 CALCIO - SERIE A 18:302 - ...

Il tecnico della Roma al termine della partita torna sulla sua espulsione Brutta battuta d'arresto per la Roma che perde 2-1 contro la Cremonese e fallisce l'aggancio al secondo posto. Non una bella s ...Il quarto uomo ripreso mentre parla con il tecnico giallorosso dopo l'espulsione: "Ti stanno prendendo tutti per il culo, vai casa, vai a casa", queste le parole che alcuni sui social hanno interpreta ...