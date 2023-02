Roma, crea canile abusivo sulle sponde dell’Aniene e sevizia i cani: arrestato 34enne (Di martedì 28 febbraio 2023) . E’ la terribile storia che hanno dovuto dei poveri animali a quattro zampe, che subivano ogni genere di tortura dal 2019. Non solo gabbie piccole, lasciati senza mangiare e in un luogo totalmente inospitale per loro, ma addirittura aree del canile abusivo piene di escrementi e mai pulite, lasciando questi animali in balia di malattie e gravi infezioni. Il canile abusivo dove si maltrattavano i cani a Roma La struttura sorgeva sulle sponde del fiume Aniene, ovvero su via Furio Cicogna, a pochi passi dalla via Tiburtina. Qui si era venuto a creare il “canile degli orrori”, con cani legati tutto il giorno, lasciati senza mangiare e soprattutto immersi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) . E’ la terribile storia che hanno dovuto dei poveri animali a quattro zampe, che subivano ogni genere di tortura dal 2019. Non solo gabbie piccole, lasciati senza mangiare e in un luogo totalmente inospitale per loro, ma addirittura aree delpiene di escrementi e mai pulite, lasciando questi animali in balia di malattie e gravi infezioni. Ildove si maltrattavano iLa struttura sorgevadel fiume Aniene, ovvero su via Furio Cicogna, a pochi passi dalla via Tiburtina. Qui si era venuto are il “degli orrori”, conlegati tutto il giorno, lasciati senza mangiare e soprattutto immersi ...

