(Di martedì 28 febbraio 2023) Leggo che il sindaco diil 1 marzo rinnovera' l'incarico del management dell'Ama - ha ricordato Di Stefano - . Mi chiedo come sia possibile che un personaggio particolare, goffo, come il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgNPs : RT @11Giuliano: Altro amministratore locale: Roma,Enrico Gandolfi, morto a 39 anni il consigliere del XIII Municipio. Gualtieri: «Terribile… - burnazconstant3 : ?? Arestovich a Roma ???? L'ex consigliere numero uno del presidente ucraino e vittima delle ultime purghe del regi… - Efisio31251859 : RT @LBasemi: ?????????????? L'ex Primo Consigliere dell'Ufficio di Zelensky, Arestovich, è in 'vacanza' a Roma. - 2essera : RT @11Giuliano: Altro amministratore locale: Roma,Enrico Gandolfi, morto a 39 anni il consigliere del XIII Municipio. Gualtieri: «Terribile… - MariRoscino : RT @fanpage: È morto a soli 39 Enrico Gandolfi -

Attacco al presidente di Ama Daniele Pace, nel corso della seduta di Bilancio diCapitale che va avanti da questa mattina in Campidoglio, da parte delMarco Di Stefano di Udc - Fi. Nel corso della presentazione dei suoi emendamenti al Documento unico di ......le risorse necessarie per avviare un significativo piano di investimenti per la sede die per ...persone che ogni giorno scelgono le nostre strutture per farsi curare - ha dichiarato il...nella fantastica location della sala Protomoteca del Campidoglio -. Presenti anche, ilcomunale Davide Bordoni, la consigliera Francesca Leoncini, la Presidente del IX municipio ...

Roma, consigliere Udc attacca presidente Ama: superato il limite Agenzia askanews

Bisognerà aspettare ancora altro tempo per vedere Francesco Rocca proclamato governatore del Lazio e consiglieri regionali i 50 candidati ...Francesco Rocca sarà proclamato presidente della Regione giovedì alle 11. Dopo i rallentamenti legati agli ultimi controlli da parte dell'ufficio elettorale e della Corte ...