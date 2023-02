Roma, cerca di estorcergli 10mila euro per un debito di droga da 1.800: arrestato (Di martedì 28 febbraio 2023) Un 28enne di Roma è finito in manette con l’accusa di estorsione nei confronti di un 47enne. È stato al termine di una attenta attività investigativa che la Polizia ha arrestato il 28enne che avrebbe cercato di estorcere denaro a un 47enne, originario di Mazara Del Vallo, a causa di un debito di droga che da 1.800 euro era lievitato fino a 10mila euro. La vittima dell’estorsione denuncia il suo aguzzino La vittima, però, ha denunciato quanto gli stava accadendo, presentatosi negli uffici di polizia del Commissariato Colombo. Il 47enne ha raccontato di aver contratto, da circa tre anni, dei debiti per questioni di droga che non era riuscito a estinguere per mancanza di denaro, e di aver iniziato a ricevere, dai primi di febbraio, sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Un 28enne diè finito in manette con l’accusa di estorsione nei confronti di un 47enne. È stato al termine di una attenta attività investigativa che la Polizia hail 28enne che avrebbeto di estorcere denaro a un 47enne, originario di Mazara Del Vallo, a causa di undiche da 1.800era lievitato fino a. La vittima dell’estorsione denuncia il suo aguzzino La vittima, però, ha denunciato quanto gli stava accadendo, presentatosi negli uffici di polizia del Commissariato Colombo. Il 47enne ha raccontato di aver contratto, da circa tre anni, dei debiti per questioni diche non era riuscito a estinguere per mancanza di denaro, e di aver iniziato a ricevere, dai primi di febbraio, sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, cerca di estorcergli 10mila euro per un debito di droga da 1.800: arrestato - JL83X : Era senza barba ma con la stessa cattiveria della sorella. Ovviamente era solo un paraculo che veniva da roma nord.… - Gazzettino : #germania, la Chiesa sull'orlo di uno scisma cerca compromesso con Roma ma l'impresa è ormai un rompicapo (anche pe… - Scrittomisto : Regione Lazio, Rocca nei guai con le quote rosa. FdI lancia la junior Corrotti - Esclusa Roberta Angelilli “natura… - Affaritaliani : Regione Lazio, Francesco Rocca e il rebus quote rosa “Mancano donne” e Laura Corrotti va in prima serata Esclusa Ro… -