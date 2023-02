Roma, c'è Wijnaldum contro la Cremonese: calvario finito e ora si gioca la conferma a fine stagione (Di martedì 28 febbraio 2023) È il giorno della rinascita. Gini Wijnaldum sarà titolare contro la Cremonese, non è mai accaduto da quando veste la maglia della Roma perché l'infortunio alla tibia rimediato il 22 agosto gli ha dato ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) È il giorno della rinascita. Ginisarà titolarela, non è mai accaduto da quando veste la maglia dellaperché l'infortunio alla tibia rimediato il 22 agosto gli ha dato ...

sportli26181512 : LIVE Cremonese-Roma 1-0: gol di Tsadjout, contropiede giallorosso ma il tiro di Wijnaldum va fuori… - ValeRossignoli : RT @TizRicc: Roma-Cremonese di Serie A fu la prima partita senza Wijnaldum, in seguito all'infortunio. Roma-Cremonese di Coppa Italia la… - corgiallorosso : LIVE Cremonese-Roma 1-0 (17' Tsadjout) – 24' Dybala su punizione dal limite, pallone sul fondo - forzaroma : 22' - Occasione in contropiede per la Roma. Il pallone arriva al limite a Wijnaldum, che non trova la porta… - PagineRomaniste : 21' - Azione in contropiede della #Roma: #Belotti non riesce a dare di nuovo palla a #Pellegrini, ci prova…