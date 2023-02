Roma Capitale: Concorso per 1 Direttore Settore Ambiente e Rifiuti (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma Capitale ha indetto un Bando Pubblico per l’assunzione, a tempo determinato, di 1 Direttore al ciclo dei Rifiuti e Risanamento Ambientale, da assegnare al Dipartimento ciclo dei Rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti. Cari amici Romani, senza offesa, ma che il nostro Capoluogo Nazionale necessita di una Figura di Alto Livello che si occupi seriamente del problema dei Rifiuti e dell’Ambiente, purtroppo é una realtà che va affrontata. A questo proposito, Roma Capitale ha deciso di iniziare una seria ricerca, emettendo un Concorso mirato all’affidamento dell’incarico ad un Direttore del Settore. Il Bando é esplicativo, posso partecipare ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 28 febbraio 2023)ha indetto un Bando Pubblico per l’assunzione, a tempo determinato, di 1al ciclo deie Risanamento Ambientale, da assegnare al Dipartimento ciclo dei, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti. Cari amicini, senza offesa, ma che il nostro Capoluogo Nazionale necessita di una Figura di Alto Livello che si occupi seriamente del problema deie dell’, purtroppo é una realtà che va affrontata. A questo proposito,ha deciso di iniziare una seria ricerca, emettendo unmirato all’affidamento dell’incarico ad undel. Il Bando é esplicativo, posso partecipare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Per la prima volta, a partire da quest’anno, Roma Capitale riconoscerà le #famiglieomogenitoriali nelle domande di… - pennad_pennad3 : @paoladecassan Roma è la città col più alto numero di teatri in Italia. Mentre studiavo Storia del teatro alla Sapi… - atbolz : In missione a Roma. Tra piani di morte e dolce vita. Dal libro ”Matteo va alla guerra”di Giacomo Di Girolamo. Sul D… - ellidian : @Felyorfelix Roma ti sembra una capitale normale? - Massimo88935708 : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli Sei di Roma la capitale della monnezza -