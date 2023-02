Rocco Hunt | ‘L’ammore overo – una notte fantastica’ raddoppia

Leggi su funweek

(Di martedì 28 febbraio 2023)fa sold out e. Dopo il tutto esaurito del 5 luglio sono infatti in prevendita su TicketOne i biglietti per la seconda data de L’ammore– unafantastica, lo speciale concerto evento ideato da Alessandro Siani che infiammerà l’Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio. LEGGI ANCHE: #Laura30, trent’anni di musica in un giorno. E il viaggio di Laura Pausini continuae Alessandro Siani promettono due serate ricche di musica, condivisione, energia positiva e tante sorprese. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la terra da cui provengono e che, ormai tra gli artisti più affermati della scena rap e pop, ha sempre ben presente nelle sue produzioni, dall’utilizzo della lingua ...