Rocco Casalino laurea: in cosa è laureato e che voto ha avuto? (Di martedì 28 febbraio 2023) Che laurea ha Rocco Casalino? L’ex concorrente del Grande Fratello oggi è noto per essere il portavoce di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Ma cosa sappiamo del suo passato? Leggi anche: Ignazio La Russa è laureato? In cosa ha la laurea? Lavoro e carriera in politica L’ex gieffino è nato in Germania da... Leggi su donnapop (Di martedì 28 febbraio 2023) Cheha? L’ex concorrente del Grande Fratello oggi è noto per essere il portavoce di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Masappiamo del suo passato? Leggi anche: Ignazio La Russa èto? Inha la? Lavoro e carriera in politica L’ex gieffino è nato in Germania da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RawBearIT1 : 'HO PROVATO CON TUTTE LE MIE FORZE AD ESSERE ETERO' come diceva #Totò ? Ma mi faccia il piacereeeee! No perché a co… - xFustacchionex : @KersevanRoberto Rocco Casalino! Grande ritorno del media manager di Conte - vincycernic2 : Stasera a Belve ci sarà la Crescentini, Rocco Casalino e Massimo Giletti perchè la Fagnani ha detto: il mio program… - giornali_it : M5S: Casalino, ‘il 'codice Rocco' non esiste, non ci prestiamo a pollai in tv' #28febbraio #QuotidianiNazionali… - redazioneTN : RT @leggoit: Rocco Casalino a Belve: «Ho fatto sesso con centinaia di donne. Mio padre? Un violento. Ecco cosa ho insegnato a Conte» https:… -