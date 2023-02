Rocco Casalino | il dramma dell’accettazione | “Ho insistito ad essere etero | mi ero convinto che sarei riuscito”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiabloRoma : RT @jacopo_iacoboni: Rocco Casalino, dall'intervista a Fagnani: - quali classici ama? -'Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Piran… - LaFlaviol : RT @jacopo_iacoboni: Rocco Casalino, dall'intervista a Fagnani: - quali classici ama? -'Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Piran… - goserto : RT @jacopo_iacoboni: Rocco Casalino, dall'intervista a Fagnani: - quali classici ama? -'Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Piran… - fernandoferioli : RT @jacopo_iacoboni: Rocco Casalino, dall'intervista a Fagnani: - quali classici ama? -'Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Piran… - arcoromano2 : RT @jacopo_iacoboni: Rocco Casalino, dall'intervista a Fagnani: - quali classici ama? -'Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Piran… -

Così, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di Belve in onda questa sera su Rai 2. L'ex Grande fratello rievoca la vita difficile avuta con il padre violento in ..., l'intervista a Belve.a Belve: 'Mio padre faceva giochini per vedere se ero gay. Volevo essere etero e ho fatto sesso con centinaia di donne' Il contratto Mediaset sfumato A proposito di un possibile ...

Rocco Casalino: «Non sono stato un figlio che somigliava al papà. Ma da gay ho fatto sesso con centinaia di... Corriere della Sera

Belve , stasera in tv, martedì 28 febbraio, su Rai 2 le attese interviste di Francesca Fagnani . Nella seconda puntata del programma, ...L'ex portavoce di Giuseppe Conte: «Mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da eterosessuale» ...