Rocco Casalino | età | fidanzato | lavoro | biografia e vita privata

(Di martedì 28 febbraio 2023)è un politico, ma non solo, è infatti anche un giornalista. È stato inoltre; portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei governi Conte I e II. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su: età,è nato a Frankenthal il 1º luglio del 1972 (sotto il segno zodiacale del cancro). Attualmenteha 50 anni. Ha ottenuto la notorietà negli anni 2000, partecipando insieme a Piertro Taricone, Filippo Nardi, Cristina Plevani alla prima edizione del Grande Fratello, diventato con il passare degli anni papà di tutti i reality show per la sua longevità. Dal 2004 al 2008 è stato poi al ...

"Lo odio, zero perdono":, il dramma privato a Belve'Quanto mi deve Giuseppe Conte Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così':lo ha detto a Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda questa sera su Rai 2. Come si legge nelle anticipazioni dell'intervista, il responsabile della comunicazione del ..."Lo odio, zero perdono":, il dramma privato a Belve

Rocco Casalino: «Non sono stato un figlio che somigliava al papà. Ma da gay ho fatto sesso con centinaia di... Corriere della Sera

Nuovo appuntamento con il format di Rai 2, da quest'anno in onda in prima serata con alcune novità. Tra gli ospiti di oggi Massimo Giletti e Carolina Crescentini ...Ospite della puntata odierna di di Belve Rocco Casalino, ex portavoce Palazzo Chigi si è raccontato senza filtri a Francesca Fagnani. Oggi esperto di politica e scrittore Rocco ha parlato della sua ...