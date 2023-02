Rocco Casalino al Grande Fratello | che anno era? Chi ha vinto? Chi c’era nel cast di quell’edizione? Ecco le IMMAGINI

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianoghelfi : Rocco #Casalino: ho scelto di non candidarmi per non danneggiare #Conte e il #M5S, e il giorno dopo mi sono pentito… - TV7Benevento : M5S: Casalino, ‘il 'codice Rocco' non esiste, non ci prestiamo a pollai in tv’ - - DrApocalypse : #Belve, ospiti 2a puntata Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti - SMSNEWSOFFICIAL : Nella seconda puntata di “Belve”, in prima serata su Rai 2 ospiti Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Gi… - KaloTwittaCose : ?? Domani sera a #Belve Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti ?? -

"Belve" con Francesca Fagnani stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti del 28 febbraio 2023 Ospiti della seconda puntata di 'Belve' in onda questa sera su Rai 2 saranno:, portavoce e ...Seconda puntata in prime time per " Belve " di Francesca Fagnani, quest'oggi chiamata ad intervistare, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. Apparentemente ricca l'intervista a, ex portavoce del premier Conte che torna così in tv dopo un lungo periodo di silenzio. La prima ...Nel secondo appuntamento della nuova stagione saranno ospiti della conduttrice, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca ...

M5S: Casalino, ‘stop al film su di me Il regista si è offeso…’ La Sicilia

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “Sul film da trarre dal mio libro eravamo partiti alla grande. Il cinema è un mondo a parte, un mondo difficile”. Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, ...Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “Il ‘codice Rocco’ non esiste. Io ero bravo nelle trattative e rifiutavo i pollai televisivi in cui vince chi urla di più e io non volevo mandare le nostre persone in una ...