Rocco Casalino a Belve | «Da gay centinaia di rapporti con donne»

(Di martedì 28 febbraio 2023) È un periodo d'oro per Francesca Fagnani. La conduttrice disi gode il debutto in prima serata sul secondo canale della Tv di Stato dopo la consacrazione all'ultimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Nella seconda puntata diin onda stasera, martedì 28 febbraio 2023, intervisterà Massimo Giletti, Carolina Crescentini e. Quest'ultimo ha parlato dell'inferno vissuto in famiglia e del suo essere gay, orientamento che ha accettato solo in età adulta, dopo essere stato condi. All'inizio si definiva bisessuale perché non riusciva ad accettare che gli piacessero gli uomini. Ancora oggi fa fatica a definirsi omosessuale, ma lo è: "Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto sesso con ...

a ruota libera. Sul Movimento 5 Stelle, sulla sua sessualità. Intervistato a Belve da Francesca Fagnani,rivela: 'Sono pentito di non aver partecipato alle elezioni politiche'. ...Uno di questi è, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle nonché ex portavoce del premier Giuseppe Conte che, con Fagnani, si apre sulla sua vita e sulla sua carriera: ...Belve, ospiti 28 febbraio 2023: Francesca Fagnani intervista, Carolina Crescentini e Massimo di Giletti Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, ...

Rocco Casalino ospite di Francesca Fagnani a Belve. È un po' che del grande comunicatore dei due governi di Giuseppe Conte, non si vede e non si sente più parlare.