Robinho sconterà in Brasile la sua condanna per stupro (nove anni)

La condanna per stupro a nove anni di reclusione comminata della giustizia italiana all'ex Robinho, deve essere omologata dalle istituzioni del Brasile e l'imputato dovrà scontare la pena nel suo Paese. È quanto afferma la procura federale del Brasile: «Non ci sono restrizioni al trasferimento dell'esecuzione della pena inflitta ai nativi brasiliani. Per questo, l'imputato Robinho deve essere convocato per partecipare al procedimento», si legge nel documento firmato dal sostituto procuratore, Carlos Frederico Santos. Robinho fu condannato condannato in via definitiva in Italia per lo stupro di gruppo di una donna avvenuto nel 2013.

