Robinho, il Brasile potrebbe accettare il trasferimento della condanna (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ex calciatore del Milan, Robinho, potrebbe scontare i nove anni di prigione a cui è condannato in Italia, ma in Brasile Nuovi aggiornamenti sulle vicende giudiziarie di Robinho. Il calciatore è stato condannato dalla legge italiana a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, ma il governo brasiliano non aveva concesso l’estradizione. Per l’ex Milan però i guai non sono finiti: il procuratore generale Carlos Frederico Santos è pronto però ad accogliere la richiesta italiana di trasferimento della condanna. Il procuratore ha consegnato alla giustizia quattro indirizzi per individuare l’ex calciatore, tutti a Baixada Santista, sulla costa di San Paolo . L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ex calciatore del Milan,scontare i nove anni di prigione a cui èto in Italia, ma inNuovi aggiornamenti sulle vicende giudiziarie di. Il calciatore è statoto dalla legge italiana a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, ma il governo brasiliano non aveva concesso l’estradizione. Per l’ex Milan però i guai non sono finiti: il procuratore generale Carlos Frederico Santos è pronto però ad accogliere la richiesta italiana di. Il procuratore ha consegnato alla giustizia quattro indirizzi per individuare l’ex calciatore, tutti a Baixada Santista, sulla costa di San Paolo . L'articolo proviene da Calcio News 24.

