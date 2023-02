Roberto Benigni ritira la querela per diffamazione contro Report (Di martedì 28 febbraio 2023) Roberto Benigni contro Report , caso chiuso. Il premio Oscar e la moglie Nicoletta Braschi hanno deciso di ritirare la querela nei confronti del programma della Rai , Report, nello specfico il ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023), caso chiuso. Il premio Oscar e la moglie Nicoletta Braschi hanno deciso dire lanei confronti del programma della Rai ,, nello specfico il ...

Roberto Benigni ritira la querela per diffamazione contro Report Roberto Benigni contro Report, caso chiuso. Il premio Oscar e la moglie Nicoletta Braschi hanno deciso di ritirare la querela nei confronti del programma della Rai, Report, nello specfico il giornalista Giorgio Mottola e il conduttore Sigfrido Ranucci. 'I miei assistiti hanno ritenuto di rimettere la querela e così estinguere il giudizio'. Con queste parole l'avvocato Michele Gentiloni Silveri pone fine alla disputa legale tra Roberto Benigni, Nicoletta Braschi e la trasmissione Report, a seguito della querela sporta nei confronti dei dott.ri Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci nell'aprile del 2017. Nel corso delle puntate del 2017 si erano soffermate sugli studi cinematografici di Papigno.