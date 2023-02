Rizzardi al Nauticsud | nuovo modello e riflessioni sul futuro della nautica

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 28 febbraio 2023) Come di consueto,Yacht ha voluto essere protagonista anche in questa edizione delcon un grande spazio espositivo dove unINfive dalla colorazione particolarmente aggressiva ha catturato le attenzioni di un pubblico esperto e degli ammiratori del cantiere. L’occasione è stata anche l’opportunità per un confronto fra le varie istituzioni presenti e gli imprenditori del settore nautico. Il management del Gruppo Inha promosso alcunesul periodo storico successivo alla pandemia e sulla necessità di valorizzare ulteriormente il design e la tecnologia cantieristica, punti di forza del Made in Italy.e quella necessità di fare squadra All’edizione 2023 del, ...