Risultati classifica Serie A: tra poco in campo Cremonese e Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-Napoli 0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo 0-1 (65? Thorstvedt) DOMENICA 26 FEBBRAIO Bologna-Inter 1-0 (76? Orsolini) Salernitana-Monza 3-0 (52? Coulibaly, 65? Kastanos. 72? Candreva) Udinese-Spezia 2-2 (5? Nzola, 24? Beto, 55? Pereyra, 72? Nzola) Milan-Atalanta 2-0 (aut. Musso 25?, Messias 86?) LUNEDI’ 27 FEBBRAIO Hellas Verona-Fiorentina LIVE 0-2 (10? Barak, 32? Cabral) Lazio-Sampdoria 1-0 (80? Luis ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata diA che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i, lae i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-Napoli 0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo 0-1 (65? Thorstvedt) DOMENICA 26 FEBBRAIO Bologna-Inter 1-0 (76? Orsolini) Salernitana-Monza 3-0 (52? Coulibaly, 65? Kastanos. 72? Candreva) Udinese-Spezia 2-2 (5? Nzola, 24? Beto, 55? Pereyra, 72? Nzola) Milan-Atalanta 2-0 (aut. Musso 25?, Messias 86?) LUNEDI’ 27 FEBBRAIO Hellas Verona-Fiorentina LIVE 0-2 (10? Barak, 32? Cabral) Lazio-Sampdoria 1-0 (80? Luis ...

