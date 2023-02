Ristorazione: nel 2022 -17.168 imprese, spesa fuori casa a 88 miliardi (Di martedì 28 febbraio 2023) MILANO – Il 2022 per il settore ristorativo è stato un anno di record negativi ma, contestualmente, di segnali incoraggianti: se da un lato sono stati registrati il saldo negativo più alto di sempre tra le attività iscritte alle Camere di Commercio e quelle cessate, -17.168, e la storica diminuzione dell’1,40% delle imprese attive, che passano dalle 340.610 del 2021 a 335.817 invertendo un trend di crescita pluridecennale, dall’altro si stima una spesa alimentare fuori casa attorno agli 88 miliardi di euro, ovvero +3% sul 2019, anno del precedente record positivo con 86 miliardi di spesa. La fotografia è scattata dal Rapporto 2023 dell’Osservatorio Ristorazione, spin-off dell’agenzia RistoratoreTop, realizzato elaborando dati ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) MILANO – Ilper il settore ristorativo è stato un anno di record negativi ma, contestualmente, di segnali incoraggianti: se da un lato sono stati registrati il saldo negativo più alto di sempre tra le attività iscritte alle Camere di Commercio e quelle cessate, -17.168, e la storica diminuzione dell’1,40% delleattive, che passano dalle 340.610 del 2021 a 335.817 invertendo un trend di crescita pluridecennale, dall’altro si stima unaalimentareattorno agli 88di euro, ovvero +3% sul 2019, anno del precedente record positivo con 86di. La fotografia è scattata dal Rapporto 2023 dell’Osservatorio, spin-off dell’agenzia RistoratoreTop, realizzato elaborando dati ...

