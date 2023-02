Riscrivere i romanzi significa rinnegare il passato (Di martedì 28 febbraio 2023) Anno 3056. Pianeta Terra. Un individuo del futuro, passeggiando tra i corridoi di un museo, si ferma a guardare una teca in cui è custodito uno degli oggetti su cui si fonda la testimonianza del passato. Gli Antichi lo chiamavano libro, lo usavano – si presume – come passatempo. Sulle pagine sbiadite l’anno ancora leggibile di pubblicazione è il 2023, in copertina si intravede solo qualche colore. Le pagine raccontano invece di una storia frammentata, fantasiosa, apparentemente senza senso. Ecco, ammettiamo che nel 3056 non ci siamo ancora estinti. E che il 2023 per il mondo sia Preistoria. Se un uomo del futuro provasse a ricostruire il suo passato e il nostro Presente basandosi sui libri scovati tra le macerie e sottoterra (sempre che non si siano frantumati), con l’ondata attuale della cancel culture potrebbe veramente non capirci niente. Roald ... Leggi su funweek (Di martedì 28 febbraio 2023) Anno 3056. Pianeta Terra. Un individuo del futuro, passeggiando tra i corridoi di un museo, si ferma a guardare una teca in cui è custodito uno degli oggetti su cui si fonda la testimonianza del. Gli Antichi lo chiamavano libro, lo usavano – si presume – come passatempo. Sulle pagine sbiadite l’anno ancora leggibile di pubblicazione è il 2023, in copertina si intravede solo qualche colore. Le pagine raccontano invece di una storia frammentata, fantasiosa, apparentemente senza senso. Ecco, ammettiamo che nel 3056 non ci siamo ancora estinti. E che il 2023 per il mondo sia Preistoria. Se un uomo del futuro provasse a ricostruire il suoe il nostro Presente basandosi sui libri scovati tra le macerie e sottoterra (sempre che non si siano frantumati), con l’ondata attuale della cancel culture potrebbe veramente non capirci niente. Roald ...

