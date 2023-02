Rinascita manageriale | 4 mln per aziende che assumono manager inoccupati

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Labitalia) - Fa tappa a Roma il roadshow dedicato allo sviluppo delle competenzeiali e alla presentazione di '', l'iniziativa di politica attiva per la ripresa del Paese promossa da 4.per valorizzare il patrimonioitaliano a beneficio della crescita delle imprese. All'evento, organizzato da Unindustria, FederRoma e 4.che si è tenuto oggi presso la sede di Roma di Unindustria con un incontro dal titolo ': politiche attive per la ripresa del sistema produttivo', hanno partecipato Maurizio Tarquini, direttore generale Unindustria, Gherardo Zei, presidente Feder...

Fa tappa a Roma il roadshow dedicato allo sviluppo delle competenze manageriali e alla presentazione di '', l'iniziativa di politica attiva per la ripresa del Paese promossa da 4. Manager per valorizzare il patrimonioitaliano a beneficio della crescita delle imprese. L'...Due boss, coinvolti nel processo- Scott, elogiavano il capo mafia e chiosavano contro i corleonesi che con le bombe provocarono il 41bis Un mafioso piùrispetto agli altri, dal profilo basso, con uno spiccato ...I due padrini della 'ndrangheta, poi coinvolti nel processoScott, non lesinano i ... Il mafioso 2.0, stile più, che pensa agli investimenti e spende. "È più simile a noi", ...