RigurgitArte

(Di martedì 28 febbraio 2023) : Quando l’arte fa vomitare. L’artista Londinese Millie Brown, classe 1986, è conosciuta per i suoi quadri, non tanto per la bravura.. ma diciamo più per lo sforzo. Eh già, perchè la nostra Performer sforza sicuramente il suo corpo in prossimità del concepimento del suo quadro. Smette di mangiare cibi solidi per un bel periodo e si nutre di latte con colorante alimentare.. piano piano arrivate a capire il perchè del titolo. Millie Brown crede che l’arte venga da dentro, perciò i suoi quadri sono schizzi di vomito: non mangia cibi solidi per evitare che questi vadano sulla tela e beve il latte colorato per rigurgitarlo con macchie di colore che Pollock in confronto era un dilettante. Millie non è solo una vomitatrice professionista Le sue performance non implicano solo questo, ovviamente, l’hanno resa famosa senza ombra di dubbio. La sua prima volta fu a Berlino, a 17 ...