Riforma del Patto di stabilità, si aprono le danze. Gentiloni: “Cruciali le prossime settimane”. Ma restano divisioni su tutto (Di martedì 28 febbraio 2023) Entra nel vivo il confronto sulla Riforma del Patto di stabilità dell’Ue, che resta sospeso solo fino alla fine del 2023. “Le prossime settimane saranno Cruciali perché non abbiamo il lusso del tempo”, ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. “In primo luogo perché i mercati si aspettano da noi dei risultati, in secondo luogo perché gli Stati membri hanno bisogno di chiarezza sulla strada da seguire per il loro bilancio per i prossimi anni. E infine perché, se vogliamo seriamente Riformare le nostre regole, semplici modifiche al modo in cui interpretiamo questa o quella disposizione non basteranno”. Secondo Gentiloni, dopo la presentazione degli orientamenti della Commissione lo scorso novembre sono emerse “tre aree di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Entra nel vivo il confronto sulladeldidell’Ue, che resta sospeso solo fino alla fine del 2023. “Lesarannoperché non abbiamo il lusso del tempo”, ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo. “In primo luogo perché i mercati si aspettano da noi dei risultati, in secondo luogo perché gli Stati membri hanno bisogno di chiarezza sulla strada da seguire per il loro bilancio per i prossimi anni. E infine perché, se vogliamo seriamentere le nostre regole, semplici modifiche al modo in cui interpretiamo questa o quella disposizione non basteranno”. Secondo, dopo la presentazione degli orientamenti della Commissione lo scorso novembre sono emerse “tre aree di ...

